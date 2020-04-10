Тбилиси, , 15:33 — REGNUM В Грузии начали удаленно выдавать свидетельства о рождении и смерти. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба минюста.

По данным ведомства, для получения этих документов дистанционно нужно оставить заявку на сайте Агентства по развитию государственных услуг, а затем обратиться в эту службу через Skype.

Сообщается, что потом можно будет получить документ по почте или его электронную копию через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 марта в Грузии действует режим чрезвычайного положения в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. В связи с этим многие государственные учреждения закрылись для приема граждан.

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