Лондон, 10 апреля 2020, 15:28 — REGNUM Премьер-министру Великобритании, выписанному недавно из отделения интенсивной терапии, нужно дать отдохнуть, прежде чем он сможет вернуться к работе. Об этом заявил 10 апреля отец бывшего мэра Лондона Стенли Джонсон в интервью британской телерадиокомпании BBC.
По его словам, его сыну «необходимо время» прежде, чем он сможет вернуться к работе.
Напомним, Борис Джонсон стал первым мировым лидером, у которого было обнаружение заражение коронавирусной инфекцией. После ухудшения его состояния он был направлен в отделение интенсивной терапии, откуда был выписан 9 апреля.