Лондон, , 15:28 — REGNUM Премьер-министру Великобритании, выписанному недавно из отделения интенсивной терапии, нужно дать отдохнуть, прежде чем он сможет вернуться к работе. Об этом заявил 10 апреля отец бывшего мэра Лондона Стенли Джонсон в интервью британской телерадиокомпании BBC.

«Он только чуть не пожертвовал собой ряди команды, и мы должны сделать всё, чтобы этого не повторялось», — подчеркнул отец премьер-министра Великобритании.

По его словам, его сыну «необходимо время» прежде, чем он сможет вернуться к работе.

«Я поверить не могу, что можно такое пережить и просто вернуться на Даунинг-Стрит, взять поводья в свои руки без какого-либо периода восстановления», — отметил он.

Напомним, Борис Джонсон стал первым мировым лидером, у которого было обнаружение заражение коронавирусной инфекцией. После ухудшения его состояния он был направлен в отделение интенсивной терапии, откуда был выписан 9 апреля.