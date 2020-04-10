Пермь, , 15:25 — REGNUM В Пермском крае от коронавируса выздоровели 15 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным минздрава, за два дня, по состоянию на 10 апреля, из краевой инфекционной больницы выписаны девять пациентов. Общее число пермяков, оправившихся от болезни выросло до 15 случаев. Продолжают получать терапию в краевой инфекционной больнице 27 человек.

Добавим, на сегодняшний день в Прикамье выявлено в общей сложности 45 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В трех случаях пациенты умерли.