Воронеж, , 15:25 — REGNUM Операцию по пересадке сердца впервые провели в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в пресс-службе облправительства. Уникальную для региона операцию провели в кардиохирургическом центре Воронежской областной клинической больницы № 1.

Операцию провели 41-летнему жителю Воронежа: он длительное время страдал застойной сердечной недостаточностью, которая развилась после перенесенного гриппа. Последние полгода постоянно находился на стационарном лечении, и без пересадки мужчина мог умереть.

Операция длилась более пяти часов. В состав операционной бригады вошли более 30 высококвалифицированных специалистов: кардиохирургов, трансплантологов, хирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, УЗИ-диагностов, специалистов функциональной и лабораторной диагностики, медицинских сестер. На протяжении всего периода консультативную помощь сотрудникам оказывали коллеги Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.