Калининград, , 15:24 — REGNUM Жители Калининградской области в течение следующей неделе будут обязаны оставаться дома и не покидать своих домов и квартир. Режим карантина из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, которая в регионе продолжает оставаться напряжённой, решено продлить. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил губернатор области Антон Алиханов.

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«Мы продляем режим карантина, самоизоляции ещё на неделю», — уточнил глава региона.

Также Алиханов добавил, что жители области плохо соблюдают режим самоизоляции, дисциплина начинает снижаться, поэтому власти намерены приняты дополнительные меры по правилам перемещения граждан. В частности, для жителей, которые продолжают ходить на работу, будут введены справки, По словам губернатора, соответствующее постановление планируется опубликовать 13 апреля.

«Оно заработает во вторник или в среду, зависит от технических нюансов», — подчеркнул Алиханов.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Калининградской области был введён с 31 марта. Так, в регионе временно приостановлена работа развлекательных центров, кафе, комнат отдыха и досуговых заведений.

Добавим, что на 10 апреля в Калининградской области подтверждено 62 случая заражения коронавирусной инфекцией. Ни одного летального случая не зафиксировано, 12 человек выздоровели.

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