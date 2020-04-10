Кызыл, , 15:23 — REGNUM Министр здравоохранения Тувы Артыш Сат привёз из Москвы бесконтактные термометры, тепловизор, лекарства, а также одноразовые и многоразовые защитные костюмы. При этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства, везти всё это ему пришлось в собственном багаже.

«В период пандемии и распространения нового коронавируса практически по всем субъектам, доступность всех этих товаров значительно снизилась и пришлось буквально обивать пороги для получения разрешения на их закупку», — отметили в ведомстве.

Впрочем, кроме собственного чемодана, он привёз также достигнутое соглашение на поставку 6 тыс. средств индивидуальной защиты. Прорабатывается также вопрос о поставке еще 10 тыс. комплектов.

Напомним, пока министр пребывал в российской столице, в Туву проник коронавирус. Как сообщало ИА REGNUM, инфекция на днях была выявлена сразу у девяти жителей села Ырбан в Тоджинском районе. Глава республики Шолбан Кара-оолзаметил, что они готовились к появлению вируса в Кызыле или въездных муниципалитетах, и не ожидали вспышки болезни в самом труднодоступном районе.

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