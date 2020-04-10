Тверь, , 15:22 — REGNUM 13 аппаратов искусственной вентиляции легких поставлены в больницы Тверской области — десять аппаратов получила городская клиническая больница №6 Твери, еще три аппарата направлены в областную клиническую больницу. На тверскую станцию переливания крови поставлен новый стерилизатор, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в пресс-службе правительства Тверской области. Ранее на заседании региональной бюджетной комиссии под председательством губернатора Игоря Рудени было одобрено приобретение расходных материалов для обеспечения работы этой медицинской техники.

Медоборудование закуплено в рамках формирования необходимого резерва медтехники и оборудования для лечения и противодействия распространению коронавирусной инфекции. Ранее в областную клиническую больницу поставили аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), также в процессе закупка двух аппаратов гемодиализа для ОКБ. Высокотехнологичное оборудование будет применяться для жизнеобеспечения больных, в том числе пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда правительства региона в конце марта было выделено более 149,4 млн рублей на закупку средств профилактики, диагностики и лечения коронавируса. Ранее также был принят ряд решений о приобретении дополнительного медицинского оборудования и средств защиты. Всего для медицинских учреждений приобретают более 1600 единиц оборудования: аппараты ИВЛ, лабораторный инвентарь, лекарственные средства, пульсоксиметры, дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, реанимационные кровати, бесконтактные термометры, анализаторы и многое другое. Из резервного фонда правительства Российской Федерации Тверская область также получила 269 млн рублей на развёртывание и оснащение больничных коек. Сейчас госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией создана на базе 16 учреждений здравоохранения. Ведется работа по созданию резервных коек.