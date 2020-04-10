Владикавказ, , 15:20 — REGNUM В Северной Осетии с сегодняшнего дня, 10 апреля, возобновлена работа общественного транспорта. Вновь вышли на работу водители, работающие на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщили ИА REGNUM в министерстве промышленности и транспорта региона.

При этом, как отметили в ведомстве, транспортное сообщение будет возобновлено не в полном объеме, а частично.

Условием для допущения к работе станет обязательное соблюдение перевозчиками мер профилактики коронавируса, в том числе работа в защитных масках и перчатках, Кроме того, такие же меры предупреждения распространения коронавируса рекомендовано соблюдать пассажирам.

По рекомендации минтранса, должна проводиться систематически дезинфекция салонов автобусов специальными средствами.