Ростов-на-Дону, , 15:21 — REGNUM Два жителя города Донецка Ростовской области заразились коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации муниципалитета Роман Кураев.

https://www.instagram.com/p/B-zC1dWo8TB/

«У двух жителей Донецка выявлен коронавирус. Оба заболевших — так называемые вахтовики, то есть случаи завозные из других регионов. В настоящее время оба находятся под медицинским наблюдением, состояние их удовлетворительное», — написал градоначальник.

ИА REGNUM отмечает, что эти два случая возможно пока не включены в общую статистику заболевания COVID-19 в Ростовской области. Пока сообщалось о пяти заболевших из посёлка Матвеев Курган, а также городов Зверево, Донецк, Аксай и Ростов-на-Дону.

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