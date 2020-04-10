Москва, , 15:18 — REGNUM Сотрудники полиции задержали человека, нарушившего карантин и покинувшего своё жилище на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что задержание произошло в московском районе Отрадное.

«29 марта ему диагностировали коронавирус и предписали две недели лечения в изоляции. Он предписания нарушил», — говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях видно, как автомобиль задержанного марки BMW был отгружен для последующей эвакуации на штрафстоянку.

В департаменте напомнили о серьёзности карантина и напомнили, что нарушение — это «преднамеренное подвержение опасности окружающих, то есть преступление, которое будет наказываться».