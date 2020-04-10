Костромская область, , 15:14 — REGNUM Костромской государственный университет готовится к завершению учебного года в дистанционном формате — передает корреспондент ИА REGNUM. Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, руководство вуза настраивает студентов на сдачу сессии и защиту дипломных работ в режиме «онлайн».

Костромской государственный университет

"Вероятность того, что в этом году студенты не выйдут на привычный формат обучения, очень высока. Давайте объективно посмотрим на ситуацию. Страна даже еще не вышла на пик (распространения коронавируса — прим. ИА REGNUM), не говоря об оттоке. Поэтому мы готовимся завершить учебный год в дистанционном формате», — сказал ректор Костромского государственного университета Александр Наумов.

По словам ректора, серьезных неудобств завершение года в непривычном формате не принесет ни для студентов, ни для преподавателей. На протяжении последних лет вуз проводил итоговую аттестацию по «удаленке».

"У университета есть опыт проведения итоговой аттестации студентов — защиты дипломных работ и проведения экзаменов в дистанционном режиме. Серьезных сложностей возникнуть не должно. Психологически может быть непривычно, поскольку работа студента и преподавателя, включая итоговую аттестацию — вопрос взаимодействия людей. Ну и наконец, это специфика выбора конкретной цифровой платформы для организации процесса. Но я уверен в том, что подготовительные месяцы — март, апрель и май, помогут нам адаптироваться»

Напомним, высшие и средние учебные заведения Костромской области были переведены на онлайн-обучение с 25 марта. Опорный вуз региона был создан в 2016 году, в 8 институтах, входящих в его состав, получают образование около 8 тысяч студентов. Основную долю направлений подготовки составляют общественные и гуманитарные специальности.