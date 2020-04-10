Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Петроградский районный суд Петербурга вернул протокол и материала дела о привлечении к административной ответственности петербурженки, которая, несмотря на установленный правительством города запрет на посещение парков, гуляла в одном из них. Об этом 10 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, 9 апреля 18 отдел полиции Петербурга направил в суд материалы дела о привлечении петербурженки к административной ответственности и штрафу. Женщина, несмотря на установленные городскими властями запрет на посещение парков из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией, была замечена прогуливающейся в Приморском парке Победы.

Данный поступок в правоохранительных органах оценили как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Ей грозило от 15 тыс. до 40 тысяч рублей штрафа.

Однако в суде сочли, что горожанке фактически вменили в вину совершение нарушения правил поведения граждан на территории Санкт-Петербурга в условиях введенного режима повышенной готовности, принятых нормативно-правовым актом субъекта в качестве меры по противодействию распространению в Санкт-Петербурге COVID-19.

«Такие действия подлежат квалификации по специальной норме закона, а именно по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, — прим. ред.), предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении суда.

Таким образом, действия горожанки были необоснованно квалифицированы полицией. Протокол и материалы дела о привлечении ее к административной ответственности возвращены для устранения нарушений в полицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербурженку оштрафовали на 15 тыс. рублей за то, что позвала гостей