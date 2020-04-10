Цхинвал, , 15:16 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 10 апреля во время заседания кабинета министров распорядился повысить пенсии гражданам старше 75 лет. Об этом сообщает агентство «Рес».

"Суть данного постановления в том, чтобы увеличить и осуществить индексацию пенсий на 6,6%», — приводят журналисты слова главы республики.

Сообщается, что Бибилов дал распоряжение министерству финансов и пенсионному фонду обеспечить повышение пенсий. Первые выплаты должны пройти в мае.

Стоит отметить, что ранее южноосетинские СМИ сообщали о росте цен в магазинах республики на ряд овощей, а также на лимоны.

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