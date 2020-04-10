Архангельск, , 15:13 — REGNUM Предприятиям Архангельской области, продолжающим работу в период антивирусных каникул, требуется как минимум 100 тысяч защитных масок. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Александр Цыбульский.

«Сегодня работаю в Москве, один из главных вопросов — поставка защитных масок в регион. Минимальная потребность со стороны предприятий, которые продолжают работу в условиях режима повышенной готовности, 100 тыс. штук, — написал глава региона. — Вчера общался с представителями малого и среднего бизнеса. Конечно, всем хочется как можно быстрее возобновить работу. Совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора решаем, как поэтапно возобновить деятельность сферы услуг и продаж. Здесь важно в первую очередь сохранять все меры предосторожности в отношении людей, не допустить распространения коронавируса».

Врио губернатора также сообщил, что на следующей неделе будут открыты офисы МФЦ в Архангельске, Вельске, Котласе, Новодвинске и Северодвинске.

«Знаю, что есть потребность открытия МФЦ и в других муниципалитетах. Если все меры будут строго соблюдаться в городах, примем положительное решение и по районам», — отметил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области возобновили работу 50% предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе оказывающие финансовые услуги, услуги по ремонту и другие.