Женева, Швейцария, , 15:12 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения не получала от Тайваня сведения о том, что коронавирусная инфекция может передаваться от человека к человеку, сообщает 10 апреля французское агентство Agence France-Presse (AFP).

Согласно распространенному организацией заявлению, в сообщении, полученном от властей Тайваня 31 декабря 2019 года, тайваньские эксперты указывали со ссылкой на информацию из прессы, что в китайской провинции Ухань имеет место вспышка атипичной пневмонии. От нее в 2002 — 2003 годах скончались 774 человека.

«Ни в одном месте этого сообщения не говорилось о передачи инфекции от человека к человеку», — подчеркнули в ВОЗ.

Напомним, по информации целого ряда западных СМИ, тайваньские эксперты указывали на то, что новый коронавирус, вспышка которого была выявлена в КНР, может передаваться от человека. Эти данные были направлены в ВОЗ, где предупреждение было проигнорировано.