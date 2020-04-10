Оренбург, , 15:10 — REGNUM В Оренбурге в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено административное дело за распространение недостоверной информации о коронавирусе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, создатель и администратор крупного сообщества в популярной социальной сети распространил в интернете фейк о том, что в областной больнице лежит женщина с коронавирусом, который пациентка привезла из Китая.

Молодой человек признался полиции, что разместил непроверенную информацию без злого умысла и о последствиях размещения не думал. В отношении оренбуржца составлен административный протокол.

Напомним, ранее суд оштрафовал за фейк о коронавирусе жительницу Абдулино. Она оштрафована на 15 тыс. рублей.

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