Самара, , 15:28 — REGNUM Больница РЖД начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию в Самарской области. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании регионального оперативного штаба.

Отмечается, что больница РЖД может проводить порядка ста тестов в день. Но в данный момент там отсутствуют расходные материалы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил оперативно решить данный вопрос, чтобы больница начала тестирование на коронавирусную инфекцию уже с 14 апреля.

По его словам, в Самарской области необходимо организовать диверсифицированную сеть лабораторий, которые будут проводить тестирование на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что частные лаборатории ООО «СКАЙЛАБ» и ООО «Ситилаб» в Самарской области начнут тестировать на коронавирус.

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