Париж, , 15:13 — REGNUM Плести веревки или делать струны и пряжу могли неандертальцы 50 тысяч лет назад. Результаты исследования, доказывающего это открытие, опубликовал интернациональный коллектив ученых из Франции, США и Испании в научном журнале Nature.

Коллектив антропологов под руководством профессора Брюса Харди из Кенионского колледжа в Гамбьере (США), сделал находку в пещере Абри-дю-Мара, расположенной на юго-востоке Франции. Они нашли каменное орудие длиной, к которому прицепился маленький фрагмент растительных волокон.

Ученые изучили под микроскопом его структуру и обнаружили, что эти растительные нити оказались частью сплетенной из отдельных пучков волокон веревки. По своей структуре она полностью соответствует современным декоративным веревкам, которые могут плести из травы или другой волокнистой растительности.

Исследователи предположили, что волокна найденной веревки древние жители пещеры изготовили из нижних слоев коры сосны. Для чего могли использовать неандертальцы такие веревки ученые достоверно не знают. Это могла быть часть сети, мешка или сумки.

Но, по мнению ученых, это неважно, так как основное, о чем говорит находка возрастом около 50 тысяч лет, что неандертальцы не уступали в уровне умственного развития предкам человека — кроманьонцам. А технологии, как считалось, изобретенные древним человеком могли появиться гораздо раньше у вымершей ветви наших предков.