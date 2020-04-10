Москва, , 15:06 — REGNUM Любой житель России сможет пройти онлайн-тест и оценить риск заражения коронавирусной инфекцией. С этой целью Минздрав РФ запустил бесплатное мобильное приложение «Здоровье.ру», которое призвано помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства 10 апреля.

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Также с помощью этого мобильного приложения граждане смогут получить персональные рекомендации о том, стоит ли обращаться к врачу и как это правильно сделать. После прохождения теста пользователю будет доступен дневник здоровья, который при тревожных симптомах поможет вовремя обратиться за медицинской помощью.

Также создан и образовательный курс для пользователей, который расскажет о том, как не заразиться коронавирусом и обезопасить себя и близких от этой инфекции. Он рассчитан на семь дней.

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Добавим, что в разработке мобильного приложения участвовали специалисты ведущих центров Минздрава России: Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины и НМИЦ фтизиопульмонологии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции заявило о намерении разработать приложение в рамках проекта под названием StopCovid для того, чтобы ограничить распространение коронавируса путём выявления цепочек передачи. Власти намерены через приложение предупреждать людей об их контактах с пациентами, у которых тесты подтвердили коронавирус.

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