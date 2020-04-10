Томск, , 14:59 — REGNUM Департамент общего образования Томской области раскритиковал департамент образования мэрии Томска за «несправедливое решение в отношении родителей детсадовцев». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Ранее городские власти выставили квитанции на оплату детских садов за апрель всем родителям. Последние возмутились этим, поскольку большинство детей не посещали учреждения из-за режима самоизоляции. В областном департамент солидаризировались с родителями, отметив, что решение будет отменено.

«Квитанции по оплате за детский сад будут направлены только родителям тех детей, кто посещал дежурные группы. Они должны будут оплатить стоимость содержания ребенка за весь месяц, а в майской квитанции им будет сделан перерасчет с учетом фактического посещения детского сада в апреле», — отметила начальник департамента Ирина Грабцевич.

Она напомнила, что детсады посещают только дети тех жителей города, которые продолжали работать в период «выходных», объявленных президентом России Владимиром Путиным.

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