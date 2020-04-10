Грозный, , 14:58 — REGNUM Министерство туризма Чечни запустило конкурс фотографий, пообещав победителям приз в виде денежной премии и имбиря. Полезный, как считают некоторые лекари, корень, помогает предотвратить заражение коронавирусом.

По условию конкурса, участник должен опубликовать в соцсетях фотографии с видами Чеченской Республики. Победителя конкурса объявят после 16 апреля. Его определят по числу «лайков».

За победу в фотоконкурсе будет вручено 10 тыс. рублей и имбирь (количество не указано — ред. ИА REGNUM). За второе место полагается пять тыс. рублей и имбирь, а участник, ставший третьим по количеству «лайков», получит 1 кг имбиря.

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