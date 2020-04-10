Сеул, , 15:03 — REGNUM Более 50 граждан Южной Корее, у которых подтвердили наличие коронавируса, находятся за рубежом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в двадцать одной стране мира двенадцать человек находятся на лечении, семнадцать — вылечены и выписаны из больницы, двадцать два человека — помещены в карантин, один человек — с подозрением на коронавирус.

В настоящее время от карантина освобождены 8 200 южнокорейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 450.

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