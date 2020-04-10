Москва, , 14:57 — REGNUM В Москве в 2020 году начнется строительство моста через русло Москвы-реки возле бывшего завода ЗИЛ, сообщили 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе официального сайта мэра Москвы.

По плану строительства, мост должен соединить набережную Марка Шагала и проспекту Андропова.

Также в районе моста планируется облагородить 32 гектара набережной. Всего же будет проложено и реконструировано почти 5,9 километра дорог, в том числе построен мост через затон Новинки, а также подземный пешеходный переход.

Помимо этого в районе ЗИЛа планируют оборудовать отстойно-разворотную площадку для наземного общественного транспорта, построить здание конечной станции и западный выход станции «ЗИЛ» МЦК.