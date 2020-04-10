Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Разговоры о необходимости заморозки цен на продукты в текущих условиях следует считать популизмом на фоне экономических проблем граждан РФ. Такого мнения придерживается генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее идею заморозить цены на продукты первой необходимости высказали единороссы из Государственной думы. По мнению Федякова, это приведет к еще более кризисным явлениям.

«Эксперимент нашей страны показал, что заморозка цен возможна, после чего продукты заканчиваются и начинается переворот. Хотите его повторить? Можем повторить. Но мне кажется это бессмысленно и абсолютно неправильно эту тему поднимать», — сказал он.

Эксперт удивлен, что депутаты Госдумы, принимающие законы, «забывают их прочитать». Иван Федяков напомнил, что по 381-ФЗ Федеральная антимонопольная служба и так может осуществлять мониторинг цен, и, если в регионе 30 дней подряд цены растут выше 30%, то ФАС может ввести регулирование цен, чтобы сбить этот рост.

«Я не понимаю, зачем депутаты «Единой России» поднимают эту тему, если в законе это прописано и все ресурсы и полномочия у них есть. Я не понимаю, почему председатель правительства им вторит и поддакивает в этой ситуации, видимо, он тоже не читал этот закон», — сказал Федяков.

Он порекомендовал внимательно перечитать законодательство, которое гарантирует властям все необходимые ресурсы для контроля рынка.

«Не надо выдумывать ничего другого и уж тем более не надо сейчас заниматься популизмом на проблемах и бедах населения нашей страны», — заявил эксперт.

Он указал, что потребительский рынок высококонкурентен, поэтому нужно просто не мешать бизнесу работать, так как никто не позволит спекулировать в отрасли — повышение цен приведет к остановке продаж, а падение доходов населения и так серьезно ощущается.

Руководитель направления по работе с госорганами макрорегиона «Северо-Запад» Х5 Retail Group Ольга Волкова добавила, что сейчас не наблюдает никакого повышения цен на продовольствие в России. Однако она отметила, что на рост цен влияют в первую очередь не ретейлеры, а отечественные поставщики и производители в продовольственном секторе, которые до сих пор во многом зависят от курса евро по линии упаковки, энергоносителей, обслуживания производственных линий.

Иван Федяков указал, что для снижения цен на продукты можно было бы отменить налог на большегрузы по системе «Платон», и такое предложение выдвигалось, но было отвергнуто властями — как он предполагает, из-за лоббистов, извлекающих выгоду из этих финансовых поступлений.

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