Брюссель, , 14:52 — REGNUM Рекордное число умерших от заболевания COVID-19 за сутки зафиксировано в Бельгии — 325 человек. Такие данные приводит 10 апреля министерство здравоохранения королевства.

Всего в стране скончались от последствий заражения коронавирусом 3 019 человек. В течение суток 9 апреля зарегистрировано 283 смерти.

За минувшие сутки подтвердились 1 684 случая заражения, тогда как сутками ранее их было 1 580. в целом по стране за период пандемии выявлено 26 677 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, жёсткий общенациональный карантин объявлен в Бельгии с 14 марта. Ограничения будут действовать до 19 апреля и могут быть продлены до 3 мая.

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