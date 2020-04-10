Вильнюс, , 14:52 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 10 апреля, во время своей ежедневной виртуальной пресс-конференции о ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции в стране заявил, что официальные данные о жертвах COVID-19 запаздывают, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, жертв нового вируса в Литве не 17, как сообщалось сегодня в первой половине дня, а 22. «Часть информации из лечебных учреждений немного запаздывает, у нас 22 смерти от коронавируса», — сказал министр.

Всего в больницах лечится 130 человек, 23 из них в тяжелом состоянии. В реанимации 14 пациентов, 9 на искусственной вентиляции лёгких, 36 пациентов лечат с помощью кислородной терапии.

В Литве 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией.