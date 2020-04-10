Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM Игроки и тренерский штаб баскетбольного клуба «Ростов-Дон-ЮФУ» стали волонтёрами. Добровольцы записались в штаб помощи пожилым и маломобильным людям, который региональное отделение Общероссийского народного фронта организовало на базе Ростовского государственного медуниверситета, передаёт ИА REGNUM.

«В связи со сложившейся обстановкой у нас отменены все тренировки, но чтобы быть полезными, мы записались в добровольческую организацию. Закупаем продукты, лекарства и развозим. В день мы обрабатываем от 10 до 15 заявок. Есть люди, которые встать с постели не могут, с инсультом и облученные химиотерапией. Просят не уезжать, так как долго к двери подходят. Часто со слезами на глазах благодарят, что о них не забыли», — отметил главный тренер команды Дмитрий Федосеев.

В настоящее время штаб работает на базе регионального отделения ОНФ и координирует работу всех волонтёров на Дону. В период с 20 марта по 6 апреля добровольцы обработали более 800 заявок.