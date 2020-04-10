Йошкар-Ола, , 14:50 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 апреля выявлено 63 случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось, что только 11 человек с подтверждённым диагнозом госпитализированы, сообщали в правительстве республики.

По состоянию на 9 апреля, число выявленных случаев коронавируса в республике составляло 41, от общего числа заразившихся 27 человек проходили лечение на дому. Одна из госпитализированных ранее пациенток скончалась.

Всего в республике под наблюдением медиков находятся 1 019 человек, из них 257 граждан ранее прибыли из-за границы, остальные — контактные.

С момента начала тестирования в регионе проведено 6 510 исследований на коронавирус в отношении 6 342 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Марий Эл подтвердили 22 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике, таким образом, подтверждено 63 случая заражения. Выздоровели два человека, один — скончался.

Согласно данным Нижегородстата, на 1 января 2020 года численность населения Марий Эл составляет более 679 тыс. человек.