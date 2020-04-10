Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Натия Турнава и заместитель директора Центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе на брифинге 10 апреля продемонстрировали защитные маски отечественного производства. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

«Эта маска лучше любого модного аксессуара», — похвалила изделие Турнава.

Имнадзе отметил, что маска не только хорошо выглядит, но и защищает от вирусов того, кто ее носит.

Стоит отметить, что в грузинском сегменте соцсетей многие пользователи стали высказывать сомнения в том, что маски, произведенные в Грузии, помогут защитить человека от заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе выступил перед журналистами с заявлением, что маски, выпущенные грузинскими производителями, соответствуют установленным к ним требованиям.

Напомним, маски в Грузии начали выпускать только в конце марта после того, как в других странах отказались от их экспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Произведенные в Грузии маски отвечают всем требованиям — министр