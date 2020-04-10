Москва, , 14:48 — REGNUM Граждане Таджикистана, которые подлежат выдворению из России, не могут вернуться на родину. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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Омбудсмен пояснила, что в настоящее время они содержатся в центрах временного размещения иностранных граждан в РФ.

«Есть все документы, есть возможность их вывезти, наши правоохранительные органы организовали все транспортные их документы, но государство закрыло границы и их не принимают», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

Уполномоченный по правам человека уточнила, что на сегодня в России находятся свыше 200 граждан Таджикистана, которые хотят вернуться на родину, но не могут этого сделать из-за закрытия границ.

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Москалькова добавила, что переговоры по этому вопросу будут вестись с посольством и омбудсменом Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля власти Таджикистана ввели временные ограничения на въезд и выезд всех иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию республики. Исключения составляют дипломаты иностранных государств и представители международных организаций, а также финансовых институтов. Вместе с тем указанные иностранные граждане при въезде должны протий двухнедельный карантин по месту проживания.

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