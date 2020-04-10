Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Первая партия защитных масок, которая поступила в аптечные сети Грузии в количестве 400 000 штук, уже почти распродана, но запасы этой продукции будут пополнены в ближайшее время. Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Она, как и другие члены правительства, пришла на брифинг 10 апреля в маске грузинского производства и подчеркнула, что визуально и с точки зрения защиты маска полностью отвечает всем предъявляемым к такой продукции требованиям.

«Несмотря на то, что всего день назад мы завезли 400 тысяч масок, спрос на них очень большой, и из одной аптечной сети уже поступила информация, что более 70% продано. Велик спрос и в других аптечных сетях. Хорошо, что люди осознали необходимость ношения средств индивидуальной защиты», — заявила Турнава.

По ее словам, предприятия по заказу министерства продолжают пошив масок, и вскоре они будут опять поставлены в аптеки.

«Мы постараемся быстро пополнить эти запасы, так как шьем достаточно большое количество масок. И думаю, что сумеем удовлетворить этот спрос на рынке», — подчеркнула министр.

Напомним, что в Грузии на 10 апреля фиксируется 230 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели и выписались из больниц. На этот же период зарегистрировано 3 летальных случая. 4908 человек находятся в зонах карантина, 429 — в стационарах. В условиях дефицита медицинских масок импортного производства решением правительства Грузии местные предприятия перешли к пошиву защитных масок из марли, которые 9 апреля были поставлены в аптечные сети страны.