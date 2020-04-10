Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Лаборатория имени Лугара для работы над вакцинами не предусмотрена, но воспитанник этой лаборатории вовлечен в разработку вакцины от коронавируса в Канаде, сообщил журналистам заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе.

«Лаборатория Лугара по модели своего функционирования для разработки вакцин не предусмотрена, так как для этого нужен определенный тип вивария. У нас виварий для небольших животных, мышей. А испытания вакцин обычно проводятся на более крупных животных. Но мы горды тем, что воспитанник нашей лаборатории, молодой ученый Георгий Бабуадзе, который сейчас работает в Канаде, в составе одной из передовых групп участвует в разработке такой вакцины от COVID-19», — заявил Имнадзе.

По его же информации, Георгий Бабуадзе ранее участвовал в разработке вакцины от Эболы. Имнадзе надеется, что грузинский ученый сумеет прославить свою страну за рубежом.

Напомним, что в Грузии на 10 апреля фиксируется 230 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели и выписались из больниц. На этот же период зарегистрировано 3 летальных случая. 4908 человек находятся в зонах карантина, 429 — в стационарах.