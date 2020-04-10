Берн, , 14:40 — REGNUM В Швейцарии число заразившихся коронавирусом за последние сутки выросло на 734, до 24 308 человек. Об этом 10 апреля сообщили в Федеральном управлении здравоохранения страны.

«Положительные тесты получены к настоящему моменту у 24 308 человек, умерли 805», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от коронавируса в возрасте 79 лет умер бывший защитник сборной Швейцарии по хоккею Роджер Шаппо. Он был помещен в реанимацию 1 апреля и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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