Москва, , 14:46 — REGNUM Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на мужа, актёра Павла Прилучного, который устроил скандал в период самоизоляции и выгнал её с детьми из дома. Муцениеце рассказала об этом в соцсети Instagram, видеозапись опубликована 10 апреля на странице её матери Нонны Муцениеце.

«Он довёл детей до слёз, он поднимал на меня руку. Он не в адеквате», — заявила актриса со слезами.

По словам актрисы, находящейся с Прилучным в состоянии развода, муж отобрал у неё смартфон и выгнал семью из дома. Это произошло на фоне употребления алкоголя.

«У меня нет другого оружия, кроме публичности», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Муцениеце и Прилучный объявили о расторжении брака.

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