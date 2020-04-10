Джакарта, , 14:36 — REGNUM Представитель министерства по делам религий Индонезии Руди Андрианто заявил, что пасхальные дни должны стать стимулом для христиан, чтобы «укрепить себя», сообщает Kompas.

«В этот пасхальный период мы продолжаем молиться, оставаясь дома, молиться друг за друга», — заявил Руди Андрианто в ходе пресс-конференции в Джакарте.

Известно, что из-за эпидемии коронавируса католики в Индонезии смогут удаленно приобщиться к празднованию мессы в Кафедральной церкви в Джакарте, которая будет транслироваться онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство по делам религии Индонезии призвало католиков отпраздновать Пасху в этом году в своих домах с целью предотвращения распространения коронавируса.

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