Мадрид, , 14:36 — REGNUM В Испании на сегодняшний день за всё время пандемии коронавирусной инфекции от инфекционного заболевания скончались 15 843 человека. Об этом 10 апреля сообщает El Pais.

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По данным издания, только за последние сутки в стране от последствий заражения коронавирусом скончались 605 человек. Отмечается, что это самый низкий показатель с 24 марта. При этом общее число выявленных заражений достигло 157 022 (прирост за сутки 3%). 55 668 человек вылечились.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Испании утвердил решение о продлении режима повышенной готовности в стране из-за пандемии коронавируса до 26 апреля. Отмечается, что в последние дни темпы распространения коронавирусной инфекции на территории страны стали замедляться. Тем не менее, Испания, наряду с США и Италией, входит в первую тройку стран по количество заболевших и умерших от коронавируса.

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