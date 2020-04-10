Париж, , 14:34 — REGNUM На борту французского авианосца «Шарль де Голль» выявлено 50 случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщили в министерстве вооружённых сил Франции.

«Проведенные тесты подтвердили 50 случаев заражения коронавирусом среди экипажа», — говорится в сообщении.

Всего на борту военного судна было проведено 66 тестов. Ни у кого из заразившихся не отмечается ухудшение состояния здоровья.

Отмечается, что сейчас «Шарль де Голль», который является единственным авианосцем Франции, возвращается в порт Тулона. Его прибытие запланировано на 23 апреля. В момент появления симптомов у команды он находился в водах Атлантического океана.