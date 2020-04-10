Тбилиси, , 14:32 — REGNUM От коронавируса за рубежом скончался еще один гражданин Грузии. Информацию подтвердил журналистам заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе.

«К сожалению, от коронавируса скончалась гражданка Грузии, молодая женщина, которая находилась в Страсбурге. МИД уже работает над этим вопросом», — заявил Имнадзе.

Ранее официальные структуры сообщили, что от коронавируса за рубежом погибли 5 граждан Грузии: 3 — в Испании, 1 — в Греции и 1 — в США.

В Грузии на 10 апреля фиксируется 230 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели и выписались из больниц. На этот же период зарегистрировано 3 летальных случая. 4908 человек находятся в зонах карантина, 429 — в стационарах.