Абакан, , 14:32 — REGNUM Власти Хакасии приняли решение продлить и ужесточить режим всеобщей самоизоляции, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в республиканском правительстве.

Новый срок действия режима — по 19 апреля. Также вводятся и новые ограничения.

По информации властей Хакасии, такие меры необходимы в связи с усугублением в регионе эпидобстановки по коронавирусу. Число заражённых растёт, зафиксированы случаи «внутреннего» инфицирования.

Норма, разрешающая в республике прогулки с детьми, теперь исключена из постановления. Попадает под запрет разрешенная ранее торговля на вынос из заведений общепита. Доставка на дом готовых блюд разрешена.

Ещё одно ограничение касается людей, входящих в группу риска (пожилых и/или с хроническими заболеваниями). Работодателей обязали временно ограничить привлечение таких сотрудников к работе. Людей с хроническими заболеваниями отправят на больничный. Пожилые (старше 65 лет) могут также уйти на больничный, взять отпуск или работать удалённо, из дома.

Прибывшие в Хакасию из-за рубежа, из Москвы, а теперь также и из Санкт-Петербурга отправляются на принудительный двухнедельный карантин.

Напомним, режим всеобщей изоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Хакасии ввели с 1 апреля. Он должен был действовать по 12 апреля, а теперь продлён до 19 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии на утро 10 апреля подтверждено девять случаев COVID-19, в том числе три человека выздоровели.

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