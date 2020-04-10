Санкт-Петербург, , 15:00 — REGNUM Работники ГУП «Петербургский метрополитен», которые находятся на самоизоляции дома и не привлекаются к труду, опасаются, что получат только около половины от обычного ежемесячного жалованья.

Станция метро «Маяковская» Дарья Драй © ИА REGNUM

Об этом сообщил муниципальный депутат МО «Пушкин» Сергей Лазарев, который написал соответствующее обращение с просьбой о помощи руководителю петербургского отделения своей партии — КПРФ — Ольге Ходуновой.

Лазарев рассказал, что сам работает слесарем-электриком в метро, и большая часть работников предприятия, по его словам, сейчас сидит дома на самоизоляции. Заметим, к концу первой недели изоляции пассажиропоток в городской подземке сократился почти на 90%.

«Мне поступили жалобы от людей, работающих со мной, о том, что начальство ГУП «Петербургский метрополитен» решило нам заплатить за период, пока мы не работаем, только голый оклад, из которого будет также уплачен НДФЛ 13%. А это менее половины от тех денег, которые мы обычно зарабатываем, так как наша зарплата всегда состоит из оклада + премии», — объяснил муниципальный депутат.

Он заявляет, что лично звонил в бухгалтерию ГУПа и там ему информацию якобы подтвердили. О снижении зарплаты как таковой руководство тоже никого не извещало, пишет Лазарев.

«У многих работников есть обязательства перед кредитными организациями (ипотека, потребительские кредиты). При снижении заработной платы на 50% и более исполнение таких обязательств может стать невозможным», — заключает депутат и просит Ольгу Ходунову оказать посильное содействие. Документ датирован 9 апреля.

Депутат заметил, что у некоторых работников оклад составляет лишь около 19 тыс. рублей.

В городской подземке изданию ЗАКС.Ру подтвердили лишение премий сотрудников на изоляции: премию в ГУПе назвали поощрением за качественно выполненную работу, о чем не может быть речи, если фактически время не отработано.

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