Тбилиси, , 14:39 — REGNUM Тяжелые формы заболевания COVID-19 часто возникают из-за позднего обращения заболевшего к медикам. Об этом 10 апреля рассказал журналистам директор Республиканской больницы Леван Гоподзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы постоянно предупреждаем всех, как только появятся симптомы, сразу же обращайтесь, сначала к звену первичного здравоохранения, а потом, если возникнет необходимость, будет произведена и госпитализация», — сообщил Гоподзе.

Он отметил, что пока у медицинских учреждений есть возможность принимать всех, у кого наблюдаются симптомы заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии выявлено 230 зараженных коронавирусом. Ранее грузинский министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе сообщила, что в стране подготовлено 3500 коек в больницах для лечения заболевших COVID-19.

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