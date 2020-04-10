Ниш, Сербия, , 14:28 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич надеется, что до конца апреля Сербия сможет отменить чрезвычайное положение, введенное в марте из-за борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом он заявил 10 апреля во время визита в город Ниш на юге страны, который является одним из очагов эпидемии.

«Я не могу дождаться [отмены ЧП]. Это не значит, что у нас не будет дополнительных правил, и что мы не будем вести себя дисциплинированно. Я сейчас озвучиваю не свой прогноз, а свою надежду», — передало слова Вучича новостное агентство Beta.

По словам президента Сербии, ожидается, что с 20 апреля эпидемия пройдет пик и пойдет на спад. При этом он напомнил гражданам, что до этого момента все должны строго соблюдать ранее введенные правила.

В Нише Вучич встретился с представителями местного самоуправления и врачами местного Клинического центра. Он отметил, что из-за значительного количества пациентов несколько больших городских больниц будет переформатировано в госпитали для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, что ранее Александр Вучич сообщил о том, что вирусом COVID-19 заразился и его старший сын Данило.

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