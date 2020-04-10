10 апреля 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 15:37 — REGNUM Проект «Планетарий №1» в Санкт-Петербурге собрал станок по производству масок и начинает отгружать их бесплатно врачам. Сегодня в стране одноразовые медицинские маски производят уже около 20 предприятий, в сутки в среднем шьётся 1,6 миллиона масок, и объем выпуска постоянно растёт.

Станок по производству масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Станок по производству масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM Станок по производству масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Производство медицинских масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Производство медицинских масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Далёкий от медицины «Планетарий №1» в Петербурге также не остался в стороне — на базе научно-технической лаборатории планетария SpaceLab наладили пошив медицинских масок из 3-х слоев нетканых материалов с высокими фильтрующими свойствами. Инженеры планетария всего за одну неделю создали полуавтоматический станок по производству защитных масок, способный в день производить до 36 000 заготовок. Для станка была специально разработана ультразвуковая сварка.

Пошив медицинских масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Станок по производству масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Пошив медицинских масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Пошив медицинских масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM Пошив медицинских масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

С конца марта планетарий прекратил проводить экскурсии для посетителей и поэтому выпуск масок поможет экономически поддержать сотрудников, во время спада в музейной деятельности. Медицинские маски будут распространять при покупке билета в планетарий, которым можно будет воспользоваться в течении 2020 года. К каждому билету прилагается десять масок, которые которые курьер планетария доставит на дом.

Пошив медицинских масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Производство медицинских масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Производство медицинских масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Производство медицинских масок в Планетарии Андрей Пронин © ИА REGNUM

Руководитель проекта «Планетарий №1», Евгений Гудов прокомментировал эту инициативу:

«В настоящее время мы расходуем все средства, полученные от продажи наших масок на наращивание объемов производства, чтобы устранить острую нехватку защитных средств в Санкт-Петербурге. Коллектив работает сменами по 12−14 часов, все сотрудники стараются приносить максимальную пользу.

Мы продолжаем работы по модернизации нашего станка и начинаем бесплатно отгружать маски в медучреждения. Планируем к следующей неделе передавать врачам и госслужащим, постоянно контактирующим с людьми, не менее 3−5 тыс. защитных масок в неделю, однако просим тех у кого, есть бюджет их покупать, чтобы мы могли расширить производство».