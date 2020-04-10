Новосибирск, , 14:08 — REGNUM Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова допустила, что жители Сибири и Дальнего Востока могли переболеть после вспышки в Китае. Об этом Позднякова сказала, отвечая на вопросы во время онлайн-конференции.

«Очень интересный вопрос, на самом деле. Потому что, посмотрите такую ситуацию: Китай нам объявил перед новогодними нашими праздниками, что у них пандемия, — цитирует «Тайга инфо» Поздянкову. — Безусловно, мы с вами в январе-марте переносили какие-то вирусные заболевания: у кого-то более выраженные, у кого-то — менее. Тем не менее, тоже для нас интересен вопрос, почему, например, Дальний Восток, Хабаровск, Благовещенск — те города, которые очень близки к Китаю, они ездят туда в магазины, на отдых — почему в тот момент не полыхнула территория Дальнего Востока?»

Она уточнила, что тогда ещё не было возможности тестирования на COVID-19 и «скорее всего, безусловно, часть жителей перенесли коронавирусную инфекцию.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по словам Ларисы Поздняковой, Новосибирская область ещё не достиг пиковых значений по COVID-19.

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