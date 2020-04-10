Калининград, , 14:05 — REGNUM В Калининграде умер первый пациент с коронавирусом. Об этом 10 апреля заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Это мужчина 1950 года рождения. Умер от пневмонии, которая впоследствии подтверждена как коронавирусная инфекция», — сказал Алиханов.

Он добавил, что это был военный пенсионер. Источник заражения не удалось определить.

Напомним, на 10 апреля в России подтверждено 11 917 случаев заражения коронавирусом. В Калининградской области зафиксированы 62 случая, девять пациентов выздоровели.