Джакарта, , 14:05 — REGNUM Представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что средний инкубационный период коронавируса в Индонезии составляет 5−6 дней, сообщает Kompas.

Ахмад Юрианто пояснил, что симптомы коронавируса начинают появляться на пятый или шестой день после заражения.

«У нас есть данные, что средний инкубационный период в нашей стране находится в диапазоне 5−6 дней», — заявил Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции в Джакарте, еще раз напомнив о соблюдении физического дистанцирования с целью предотвращения распространения коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что инкубационный период коронавируса длится до 14 дней.

Как передавало ИА REGNUM, МИД Индонезии подтвердил 332 случая заражения коронавирусом у индонезийских граждан за рубежом.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число случаев заражения COVID-19 у граждан Индонезии за рубежом