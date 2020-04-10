Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Пассажиров прибывшего в Екатеринбург поезда госпитализировали для проверки на новый коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

«В 40 больницу поступили пассажиры поезда со станции «Екатеринбург-Пассажирский», возможно контактировавшие с лицом с COVID-19», — уточнили в штабе.

Ранее ряд СМИ сообщало о том, что на вокзале дежурили кареты скорой помощи. По информации журналистов, пассажирка поезда, следующего из Санкт-Петербурга, могла заболеть COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 61 случай заражения коронавирусом. В регионе введён режим самоизоляции.

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