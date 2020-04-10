Калининград, 10 апреля 2020, 14:02 — REGNUM В Калининграде сегодня, 10 апреля, скончался первый пациент, который заразился коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщил губернатор области Антон Алиханов. Глава региона рассказал, что 70-летний мужчина скончался от пневмонии, вызванной COVID-19.
Правительство региона приняло решение продлить режим всеобщей изоляции до 19 апреля.
В Калининградской области за минувшие сутки диагностировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 62 человек.