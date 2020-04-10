Горно-Алтайск, , 14:02 — REGNUM Несмотря на большое количество снега, выпавшего зимой, паводковая ситуация на территории Республики Алтай остаётся стабильной. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил глава Олег Хорохордин на заседании комиссии по предупреждению ЧС.

«Для Республики Алтай прогноз развития событий скорее благоприятный», — отметил он.

Тем не менее, он призвал спасателей и местные власти быть готовыми к ухудшению обстановки. По словам врио начальника Главного управления МЧС по региону Евгения Болтунова, главам районов рекомендовано контролировать уровень воды в реках.

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