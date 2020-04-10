Ватикан, , 14:00 — REGNUM Врачи и священники, умершие из-за коронавируса — это «святые с соседнего двора«, сказал в своей проповеди во время мессы Великого Четверга папа римский Франциск, передает информагентство ANSA в пятницу, 10 апреля.

Врачи, которые с риском для жизни шли лечить больных, и священники, которые несли им причастие, послужили своим ближним, отдав за них жизнь, отметил глава католической Церкви.

По последним данным, в Италии умерли более 60 священников и более 100 врачей с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

По данным на 9 апреля, в Италии умерли 18 279 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 610. Днем ранее число погибших увеличилось на 542. Выздоровели 28 470 человек, за день этот показатель увеличился на 1979 (днем ранее — на 2099). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4204. В настоящее время больны 96 877 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 143 626.